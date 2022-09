Osam ljudi poginulo je penjući se na vulkan Ključevskaja Sopka na dalekom istoku Rusije, a hladni vjetrovi zaustavili su pokušaje spašavanja, piše ruska novinska agencija Interfax, a prenosi Reuters.

Lokalne su vlasti prvo izvijestila da je šest ljudi poginulo, a da se vjeruje da je još šest zaglavljeno iz skupine od 12 osoba, među kojima su i dva vodiča penjuči se na vulkan Ključevskaja Sopka na dalekom istoku Rusije.

No, kasnije su vlasti područja Kamčatke izvijestile da je još dvoje ljudi umrlo, a da je tu informaciju poslao jedan od vodiča koji s vulkana s vlastima komunicira satelitskim telefonom.

Skupina od 12 osoba krenula je u utorak na vulkan visok 4754 metra, ali je u subotu naišla na probleme kada su neki iz grupe poginuli u padu na visini od gotovo 4200 metara.

Spasitelji su pokušali doći do njih u nedjelju, ali su se morali vratiti jer su jaki vjetrovi spriječili slijetanje njihova helikoptera.

6 people have died climbing the Klyuchevskaya Sopka volcano in Russia's 🇷🇺 far east and 6 more were believed to be stranded on Sunday (September 4) after severe winds forced authorities to abandon a rescue attempthttps://t.co/Fz10Y4dKD0 pic.twitter.com/dpl6DQQSuN