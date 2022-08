U blizini islandske planine Fagradalsfjall, samo šesnaest kilometara od međunarodne zračne luke Keflavik, eruptirao je vulkan.

Nakon što je do prve erupcije došlo u srijedu, i dan poslije lava je nastavila šikljati iz planine koja je inače klasificirana kao vulkanski rascjep.

On Wednesday the volcano erupted for a second time this year.



