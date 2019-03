Europska pučka stranka suspendirala je u srijedu stranku Fidesz mađarskog premijera Viktora Orbana. Gubitkom Fideszovih zastupnika, trenutno njih 12, EPP bi nakon europskih izbora u svibnju mogao izgubiti primat kao najveća stranka u Europskom parlamentu.

"Suspenzija Fidesza stupa na snagu odmah, a trajat će do daljnjega", napisao je na Twitteru Joseph Daul, predsjednik Pučana.

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:

▪No attendance at any party meeting

▪No voting rights

▪No right to propose candidates for posts