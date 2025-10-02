Orban poslao oštru poruku sa sastanka šefova EU: "Situacija je ozbiljna. Ekipa iz Bruxellesa želi rat"

Među njima je i mađarski premijer Viktor Orban koji je danas na X-u objavio oštar komenta.
"Kopenhagen, dan drugi. Situacija je ozbiljna. Na stolu su otvoreno proratni prijedlozi. Žele predati sredstva EU-a Ukrajini. Pokušavaju ubrzati pristupanje Ukrajine svim mogućim pravnim trikovima. Žele financirati isporuke oružja. Svi ti prijedlozi jasno pokazuju da ekipa iz Bruxellesa želi rat", napisao je Orban i dodao:
"Čvrsto ću se držati mađarskog stava, ali ovaj summit također dokazuje da će sljedeći mjeseci biti obilježeni prijetnjom rata. Trebat će nam potpora cijele političke zajednice i svakog Mađara koji žudi za mirom."
📍 Copenhagen, day two. The situation is serious. Outright pro-war proposals are on the table. They want to hand over EU funds to Ukraine. They are trying to accelerate Ukraine’s accession with all kinds of legal tricks. They want to finance arms deliveries. All these proposals… pic.twitter.com/86qEC83kIX