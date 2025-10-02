Orban poslao oštru poruku sa sastanka šefova EU: "Situacija je ozbiljna. Ekipa iz Bruxellesa želi rat"

Čelnici EU-a na neformalnom samitu u Kopenhagenu ovih dana raspravljaju o jačanju europskih obrambenih sposobnosti i daljnjoj potpori Ukrajini.

Među njima je i mađarski premijer Viktor Orban koji je danas na X-u objavio oštar komenta.

"Kopenhagen, dan drugi. Situacija je ozbiljna. Na stolu su otvoreno proratni prijedlozi. Žele predati sredstva EU-a Ukrajini. Pokušavaju ubrzati pristupanje Ukrajine svim mogućim pravnim trikovima. Žele financirati isporuke oružja. Svi ti prijedlozi jasno pokazuju da ekipa iz Bruxellesa želi rat", napisao je Orban i dodao:

"Čvrsto ću se držati mađarskog stava, ali ovaj summit također dokazuje da će sljedeći mjeseci biti obilježeni prijetnjom rata. Trebat će nam potpora cijele političke zajednice i svakog Mađara koji žudi za mirom."