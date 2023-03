Vlasti su 41-godišnjeg glazbenika iz Nizozemske još 2017. stavile na crnu listu jer je pomoću njegove sperme začeto više od 100 beba u 10 klinika. No to ga nije zaustavilo.

Nizozemac Jonathan Jacob Meijer iz Haaga optužen je da je doveo u zabludu stotine žena kojima je donirana njegova sperma te da je postao otac više od 500 djece širom Europe!

Vlasti su tog 41-godišnjeg glazbenika još 2017. stavile na crnu listu jer je pomoću njegove sperme začeto više od 100 beba u 10 klinika. No to ga nije zaustavilo te je nastavio donirati spermu u Danskoj i Ukrajini putem web-stranica.

Muška neplodnost u porastu: ''Svjetske zvijezde daju lažnu nadu ljudima''



Sada ga je zaklada Donor Child Foundation i tužila kako bi ga spriječila da donira još više sperme. Eva je rekla da je osjetila mučninu kad je shvatila u kojoj je mjeri Meijer donirao svoju spermu.

One man, Jonathan Jacob Meijer, from the Netherlands has ‘fathered’ 550+ children by donating his sperm across Europe.

The problem? He deceived clinics that he’d fathered less than 25 children.

The man, who moonlights as a musician, is being sued by one clinic & a recipient.

😳 pic.twitter.com/21Kv4D65Ru