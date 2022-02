Ujedinjenom Kraljevstvu bliži se oluja Eunice. Upozorenje je izdano i za otočje u kanalu La Manche. A olujama se bore i u Njemačkoj, Poljskoj, Nizozemskoj...

Građani Ujedinjenog Kraljevstva upozoreni su da ne putuju osim ako nije hitno. Predviđa se da će oluja pogoditi tu zemlju s udarima vjetra od 160 km/h. Izdano je crveno upozorenje za oluju Eunice.

Upozorenje je izdano za razdoblje od 7 do 12 sati u petak u pojedinim dijelovima zemlje gdje postoji strah od "letećih krhotina koje mogu dovesti do opasnosti po život" i štete na zgradama i kućama.

U četvrtak ujutro nekoliko dijelova zemlje pretrpjelo je nestanak struje, od kojih je neke uzrokovala oluja Dudley. Tisuće kućanstava ostale su bez električne energije.

Upozorenje od poplava za otoke

Za zapadnu obalu Guernseyja, otoka u kanalu La Manche izdano je upozorenje na poplave jer bi oluja Eunice trebala pogoditi otočje u petak.

Lokalna policija priopćila je da očekuje kako će "veće količine morske vode i krhotina doći preko zaštitnih zidova". Očekuje se plima visine do 9,1 m.

Predviđa se da bi brzina vjetra mogla dosegnuti do 120 km/h, a najjači udari očekuju se u razdoblju od 8 do 13 sati po srednjoeuropskom vremenu. Pojedine ceste na otoku bit će zatvorene sve do ponedjeljka kao mjera opreza.

Vlasnici brodica upozoreni su da provjere vezove, priopćeno je iz obalne straže Guernseya. Oluja Eunice u četvrtak je prošla nad Nizozemskom.

Snažne oluje pogodile Europu: Ima i mrtvih

Dvije su osobe poginule u oluji koja je zahvatila dijelove Njemačke u četvrtak, rušila drveće, izazvala prekide struje i poremetila zračni te željeznički promet čime je broj žrtava nevremena u Europi porastao na pet.

U središnjoj njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt poginule su dvije osobe, 37-godišnji vozač u Bevensenu, te u selu Schwenda u središnjoj Njemačkoj 55-godišnji vozač kada su se na njihove automobile srušila drveća, objavile su vlasti.

U sjevernoj luci Hamburg zbog olujnog vremena tri su osobe zadobile lakše ozljede na trajektu o koji je udario val i razbio stakla i zapljusnuo putnike.

Njemačka meteorološka služba DWD objavila je više upozorenja o dolasku oluje Ylenija kasno u srijedu i najavila da bi opasni uvjeti mogli potrajati nekoliko dana, do subote.

U Poljskoj su vjetrovi puhali brzinom do 125 kilometara na sat i teško oštetili oko 500 kuća, nosili krovove, rušili drveće i uzrokovali nestanak struje za više od 324.000 kućanstava širom zemlje.

Dvojica radnika poginula su, a još dvojica su ozlijeđena kada je oluja prevrnula dizalicu na gradilištu u Krakovu.

Još jedan muškarac poginuo je na zapadu Poljske kada se na njegov automobil srušilo drvo.

Pogođena je i Češka, gdje je više od 300.000 kućanstava ostalo bez struje i jako je poremećen promet jer srušeno drveće blokira ceste i željezničke pruge.

Najsnažniji vjetrovi s naletima od 181 kilometara na sat zabilježeni su na području sjeverne planine Snežke, najviše u zemlji.

Troje djece ozlijeđeno je u nesreći na jugozapadu zemlje i smješteno u bolnicu. Vjetar je podigao haubu automobila i svom ga snagom bacio na drugo vozilo.

Oluje su oštetile ili uništile mnoge krovove u cijeloj zemlji.

U Nizozemskoj, pogođenoj naletima vjetra od 100 kilometara na sat, jedan policajac ozlijeđen je u padu krova s trgovačke zgrade u Duivenu u blizini Arnhema, objavila je javna radiotelevizija NOS.

Vatrogasci su izvukli dvoje ozlijeđenih iz automobila na koji je palo stablo u gradu Maasluisu, na jugu zemlje.

U zračnoj luci Schiphol u Amsterdamu KLM, nizozemska zrakoplova kompanija najavila je da će otkazati gotovo 170 letova zbog oluje u petak.

Otkazivanja letova i poremećaja prometa ima i u drugim europskim državama.