VIDEO "Pamćenje mi je dobro", rekao je Biden pa zamijenio predsjednike Meksika i Egipta

Joe Biden je održao je kratki govor u četvrtak nakon što je izvješće ministarstva pravosuđa dovelo u pitanje njegovu sposobnost da se prisjeti ključnih događaja i činjenica, dok ga je također oslobodio kaznenih optužbi za rukovanje visoko povjerljivim materijalima.

U svojim vatrenim izjavama želio je naglasiti da je sudjelovao u petosatnom intervjuu u sklopu istrage u danima nakon napada na Izrael 7. listopada, kada je bio okupiran hitnijim brigama, izvijestio je Guardian.

Joe Biden just declared that Mexico is on the border of Gaza pic.twitter.com/RrlAosfQ00