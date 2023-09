Od starice kupio auto i u gepeku pronašao kuvertu punu novca. Nastavak priče je pretužan

Halil Smajić iz Sarajeva je prije nekoliko dana pronašao kuvertu u kojoj je bilo 3.300 KM, odnosno oko 1690 eura, a novac je vratio vlasnici - starici od koje je dan prije kupio automobil Golf 2. Naime, upravo je u prtljažniku starog automobila novac i pronašao, piše Preporod.info.

"Preko poznanika sam čuo da jedna baka sa Dobrinje prodaje muževo vozilo, koji je prije četiri godine preselio (umro, op. a.). Rekao mi je da ta žena automobil prodaje jer treba novac. Iako mi taj automobil nije bio potreban, kupio sam ga kako bih joj pomogao, izašao u susret, jer vozilo nije koristila", rekao je Halil te dodao kako joj je dao i više novaca od dogovorene cijene.

Stari automobil kod kuće je pregledao kako bi vidio treba li ga popraviti, a u gepeku je tada pronašao novac.

"Kada sam podigao tapecir supruga je vidjela neku kutiju, a ispod kutije koju smo podigli ispala je kuverta. Otvorio sam je, bila je puna novca. Prebrojao sam, ukupno je bilo 3.300 KM. Ni jednog momenta nisam razmišljao što uraditi, jer tuđi mi hak ne treba", naglasio je Smajić koji je odmah krenuo nazvati vlasnicu.

No, kako nije uspio stupiti s njom u kontakt pozvao je poznanika preko kojeg je i saznao za njenu situaciju.

Halil Smajić (Foto: Preporod.info)

"Ispričao sam prijatelju šta sam pronašao. On mi je rekao: 'Halile ti si to pronašao, radi s tim šta hoćeš'. Rekao sam mu da je novac bakin te da je on pokuša nazvati i javi joj što se dogodilo. Ispričao mi je da je njen muž bio bolestan, da su taj novac skupljali za sprovod. Kada je preselio supruga te novce nije mogla naći. Tražila je po kući i na kraju odustala", objasnio je.

Sljedeći dan Halil je ipak uspio stupiti u kontakt sa ženom.

"Dok smo razgovarali na telefon, plakala je i zahvaljivala. Kada sam sa suprugom otišao da joj to uručim, skuhala nam je kavu, opet je plakala i zahvaljivala se. Njena suza, ali i sreća za mene su najveća nagrada", kaže Smajić.