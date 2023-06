Obrat u slučaju vandalizma kod Čapljine: Hrvati prijavili vlastitu djecu i natjerali ih na ispriku - ''Pobijedila je ljudskost''

Nakon vandalskih nasrtaja u mjestu Šurmaci kod Čapljine propucani prozori na kućama, oštećeni vjerski objekt. Enes Tikveša taman se zgrožen spremao posvjedočiti o viđenom, a kad ono… ''Došla su dva čovjeka sa svojom djecom govoreći stani, stani, Enese, prekini, nemoj davati izjave. Mi smo doveli djecu, ovo su počinitelji i pokazali prstom na svoju djecu.''

Pred njim su stajala dvojica maloljetnika prisiljena suočiti se sa svojim nedjelima i zatražili oprost. ''To je lijepo završilo te se ne može riječima izraziti, meni najljepši događaj u mom životu koji sam star 65 godina bio u 56 država, najveća čast i počast. To je primjer za cijelu državu za Balkan kako se može živjeti.''

Na taj se dan kaže, ponovo rodio jer pobijedila je ljudskost.

Roditelji su sve prijavili policiji. U Čapljini je, tvrde mještani, suživot Hrvata i Bošnjaka dobar.

Ahmed kaže: ''U bivšoj Jugoslaviji pa do danas nisu ljepše i poštenije reagirali kao ovi roditelji.'' Matea dodaje: ''Lijepo od roditelja što su se ispričali, mislim da bi svaki normalan roditelj to napravio, ali današnja djeca su jednostavno takva.'' ''Mislim da su ipak to iz kuće povukli, treba djecu učiti da smo svi jednaki da se to ne radi'', kaže Robert.

Napad na bilo koji vjerski objekt napad je na vjerski identitet, ali Bošnjaci u Čapljini osjećaju se sigurno kao i svi ostali, poručuje glavni imam Medžlisa islamske zajednice Adem ef. Šuta: ''Sama činjenica da su ljudi djecu doveli na lice mjesta i rekli da su ona to učinila, to nam sve govori o savjesti tih ljudi. Svima nama je za nešto potreban oprost i kad dođemo u situaciju da opraštamo možemo se usmjeriti u bolje sutra.''

Policijska istraga vandalizma u Čapljini još traje. Roditelji maloljetnih počinitelja obvezali su se štetu nadoknaditi sami.

