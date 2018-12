Republikanski čelnici odbora američkog Zastupničkog doma za pravosuđe i nadzor u subotu su objavili transkript svjedočenja bivšeg direktora CIA-e Jamesa Comeya oko elektroničke pošte tadašnje državne tajnice Hillary Clinton.

Dva odbora pod kontrolom republikanaca istražuju korištenje privatnog servera Clinton za elektroničku poštu dok je bila na funkciji državne tajnice, a upravljaju i istragom oko toga je li se kampanja američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom izbora 2016. udružila s Rusijom.

Objavljeni su transkripti Comeyevog svjedočenja iza zatvorenih vrata pred Zastupničkim domom, priopćili su predsjednik njegovog odbora za pravosuđe Bob Goodlate i odbora za nadzor Trey Gowdy. Comey će se pred odborima ponovno pojaviti 17. prosinca.

Comey je isprva odbio svjedočenje pred zatvorenim vratima i zatražio da ono bude javno, no 2. prosinca je ipak pristao nakon što su zastupnici rekli kako će 24 sata nakon iskaza objaviti transkript.

Demokrati kritiziraju tu istragu koju predvode republikanci. U siječnju preuzimaju taj dom Kongresa i tvrde kako se ovim slučajem želi potkopati istraga posebnog istražitelja Roberta Muellera o ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore.

"Čini se da naši kolege republikanci žele posljednje dane prevlasti provesti u pokušajima zaštite predsjednika Trumpa i na sud vratiti odluku ministarstva pravosuđa da ne optuži tajnicu Clinton", priopćili su demokrati Jerrold Nadler i Elijah Cummings za koje se očekuje da će predvoditi te odbore iduće godine i koji su dodali da Comey u svom iskazu nije otkrio ništa novo.

"Današnji dan nije bila potraga za istinom, nego očajni pokušaj pronalaska bilo čega što se može iskoristiti za napad na pravosudne institucije koje istražuju predsjednika", napisao je Comey na svom Twitter profilu u petak nakon svjedočenja.

Today wasn’t a search for truth, but a desperate attempt to find anything that can be used to attack the institutions of justice investigating this president. They came up empty today but will try again. In the long run, it'll make no difference because facts are stubborn things.