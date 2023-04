Objavljene su nove snimke Briana Walshea nakon ubojstva supruge Ane. No na suđenju se spominje i misteriozni muškarac s kojim je navodno bila u vezi.

Tijekom suđenja Brianu Walsheu ovog tjedna, koji se tereti za ubojstvo supruge Ane, inače iz Beograda, prikazane su snimke sigurnosnih kamera na kojima se vidi kako optuženi kupuje opremu za čišćenje.

Surveillance photos show Brian Walshe, the Cohasset man charged in the death of his wife, purchasing mops, buckets, and a slew of other cleaning supplies at Home Depot and Lowe's after he allegedly dismembered her:

Na ovotjednom ročištu isplivale su i nove informacije o životu Ane Walshe te se tako navodi da je provela Dan zahvalnosti u Dublinu s misterioznim muškarcem oko mjesec dana prije nego što ju je njezin muž ubio na Novu godinu, navodno se navodi u sudskom zapisniku.

Neimenovani muškarac rekao je policiji da je imao aferu s Anom Walshe nekoliko mjeseci, piše Daily Mail.

Podsjetimo, Brian Walshe (48) optužen je za ubojstvo svoje supruge, Beograđanke Ane Walshe (39).

Ana je nestala 1. siječnja u predgrađu Bostona, ali je njezin nestanak prijavljen tek tri dana kasnije, nakon što je Brian nazvao tvrtku u kojoj je bila zaposlena i kazao da je nema. U međuvremenu je pokrenuta velika potraga, ali ni Ana ni njezino tijelo do danas nisu pronađeni.

Tužitelji su naveli da je Brian Anu ubio u njihovoj kući na Novu godinu, dok su trojica njihovih sinova bila u kući. Sumnjaju i da je njezino tijelo raskomadao.

Te sumnje dodatno potkrepljuje činjenica da je policija pronašla više bioloških tragova koji pripadaju Ani u podrumu njegove kuće i oko nje.

Nekoliko dana prije smrti Ana je navodno rekla prijateljici da misli da njezin muž ide u zatvor zbog prevare i da ga planira napustiti i preseliti se u Washington.

Brianov odvjetnik priznao je u četvrtak na suđenju da je njegova majka unajmila privatnog istražitelja da prati Anu tijekom putovanja u glavni grad zemlje jer je sumnjala da je imala aferu.

In this surveillance photo, we can see Brian dumping a trash bag. The items were at a liquor store dumpster near his mom's house. These items were transported and never found.



