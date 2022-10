Objavljena je snimka napada bespilotnim letjelicama na rusku Crnomorsku flotu u krimskoj luci Sevastopolj. U napadu je, tvrde Rusi, oštećen jedan ratni brod.

Unbelievable footage from one of the marine drones used in the attack on Russia’s Black Sea Fleet in Sevastopol.

Napad je izveden s devet ukrajinskih dronova, tvrde ruski izvori. Nakon napada Rusija je suspendirala sporazum o prijevozu ukrajinskih žitarica.