VIDEO Bruna je ubijena na festivalu smrti: Obitelj molila da joj bar 10 ljudi dođe na sprovod, stigle su tisuće!

Bruna Valeanu (24) iz Brazila jedna je od 260 žrtava festivala smrti u Izraelu na koji je u subotu rano ujutro upala radikalna skupina Hamas.

Pokopana je u utorak, a njezina obitelj zamolila je da bar 10 odraslih Izraelaca dođe na sprovod kako bi se ispunili uvjeti za tradicionalni židovski pokop. No onda se dogodilo nešto nevjerojatno. Na njezin sprovod došle su tisuće. Kolona za ulazak na groblje protezala se kilometrima.

Bruna Valeanu, a Brazilian-Israeli student, was brutally murdered at the Re’im music festival. Her only family in Israel is her mother and sister. A message went out calling on strangers to attend her funeral to make sure they have a minyan—just ten men.



The result: pic.twitter.com/ZeCciuLi8N