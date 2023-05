Obilne kiše i poplave uzrokovale su evakuaciju oko 900 ljudi u utorak u talijanskim regijama Emilia-Romagna i Marche nakon što su se izlile iz korita rijeke i potoci ili je postojala prijetnja da se to dogodi.

Evakuirana su područja uzduž obale Jadrana, izvijestila je novinska agencija ANSA.

Odjel za nesreće i hitne slučajeve bolnice Senigallia blizu Ancone, glavnog grada regije Marche, morala je biti evakuirana zbog poplave. Nije bilo izvješća o žrtvama.

Vatrogasne službe izvijestile su o srušenom drveću, klizištima i zaglavljenim autima. Vatrogasci su pozvani više od 120 puta, priopćile su.

Massive floods and landslides after heavy rains in Cesena, Italy 🇮🇹 (16.05.2023)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/SUCsIgLYlx