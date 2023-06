Djeca preživjela 40 dana u džungli, a sada ne znaju tko će se brinuti za njih: Pljušte teške optužbe

Četvero djece koje je 40 dana uspjelo samo preživjeti u amazonskoj džungli nakon što se srušio avion kojim su letjeli, suočeno je s novim problemima.



Naime, izbila je bitka za njihovo skrbništvo među rodbinom, odnosno između djeda s mamine strane i oca, za kojeg djed kaže da je obiteljski nasilnik. Braća i sestre, u dobi od jedne do 13 godina bit će u bolnici nekoliko tjedana, a za to vrijeme služba za zaštitu djece Kolumbije intervjuira članove njihove obitelji kako bi utvrdila tko bi im bio najbolji skrbnik.



Majka im je preminula nakon pada aviona, a njezin otac sada optužuje zeta i oca djece Manuela Ranoquea da je tukao svoju sada pokojno suprugu.



Ranoque je priznao novinarima da je bilo problema kod kuće, ali je rekao da je to privatna obiteljsku stvar.

Upitan je li napao suprugu, odgovorio je: "Verbalno, ponekad, da. Fizički, malo. Više smo se svađali."



Otac je rekao da mu nije dopušteno posjećivati dvoje najstarije djece u bolnici.

"Gladan sam, mama mi je mrtva..."

Zrakoplov se srušio još 1. svibnja, a djeca su pronađena prošlog petka. Ispričala su potresne detalje o svojoj borbi za preživljavanje u džungli. Djevojčica Lesly (13) brinula se svo vrijeme o svojoj braći Soleineyju (9), Tienu Norielu (4) i bebi Christianu koji je tamo napunio i prvi rođendan. Znala koje voće ne smije jesti jer se u šumi nalazi puno otrovnog voća. A znala je i kako se brinuti o bebi. Za preživljavanje je koristila i škare, gumice za kosu…



Lesly je rekla da je njihova majka bila živa još četiri dana nakon nesreće.

"Prije nego što je umrla, njihova mama im je rekla: Idite odavde, spasite se…“, ispričao je otac djece. Spasioci su opisali kako je najstarije dijete potrčalo prema njima držeći bebu kad ih je vidjelo da dolaze.

"Rekla mi je: Gladna sam. Jedan od dvojice dječaka je ležao. Ustao je i kazao da mu je mama mrtva“, ispričao je Nicolas Ordonez Gomes iz ekipe za potragu i spašavanje.