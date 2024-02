Procurili novi detalji zlokobnog plana otmice Maddie McCann

Plan da se Madeleine McCann otme iz apartmana svojih roditelja u Portugalu nastao je tjedan dana prije nego je djevojčica nestala u svibnju 2007. godine. Britanac Ken Ralphs ispričao je kako je Nijemac Christian Brueckner, sada osumnjičen za njezinu otmicu, pokušao angažirati zajedničkog prijatelja da mu pomogne u pronalaženju djeteta kojeg bi prodao paru bez djece. Objasnio je da je Brueckner vrebao neku bogatu obitelj u portugalskom odmaralištu Praia da Luz u kojemu je Maddie nestala.

"Sjedili smo oko vatre jedne večeri, popili smo nekoliko piva kada je pred jutro moj prijatelj počeo plakati. Pitao sam ga što mu je i nakon malo nagovaranja je popustio i priznao da se umiješao u plan s Christianom Bruecknerom da otmu dijete bogatašima u Praia da Luzu", rekao je.

Bivši politički aktivist Ralphs ispričao je da su on, Brueckner i još jedan muškarac živjeli nomadskim životom u divljini na jugozapadu Portugala. U razgovoru za Sky News Ralphs je novinara odveo do mjesta na kojemu su se okupljali i objasnio da je baš tu on sa suprugom Brueckneru i prijatelju donosio hranu.

"Prije 17 godina oni su ovdje živjeli. Christian je znao da je muškarac bez novca i da želi otputovati, ali da nema novca", rekao je i dodao da mu je rekao da se kloni tog plana.

Pokušao ga odgovoriti

"Otmica pa otkupnina, rekao sam mu da je to smiješno, no on je kazao da nije to baš tako. Christian je već imao kupca za dijete, par iz Njemačke koji nije mogao imati djecu", rekao je Ralphs koji se potom vratio u Veliku Britaniju, a onda čuo vijest o nestanku tada trogodišnje Madeleine McCann. Dodao je da je unutar nekoliko sati od objave informacije otišao u najbližu policijsku postaju i ispričao sve što zna.

"Dao sam i im i kartu tog mjesta u portugalskoj divljini gdje smo se okupljali i rekao da to odmah moraju poslati tamošnjoj policiji“, ispričao je za Sky News.

Po povratku u Portugal javio se lokalnoj policiji te svoja saznanja i njima ponovio, ali oni o svemu ništa nisu znali. Njihovo divlje okupljalište sa šatorima je nestalo, kao i Christian. Više ga, kaže, nikada u životu nije vidio.



"Policija mi je rekla da idem kući, da će me kontaktirati bude li potrebe. No do današnjeg dana nitko me nije tražio", kaže Ralphs. Kasnije je ipak ispitan i njegova je izjava poslana njemačkim tužiteljima koji sada vode istragu o nestanku Maddie.

Za njemačke vlasti Christian Brueckner i dalje je glavni osumnjičenik. On negira bilo kakvu povezanost.