Nakon uhićenja 900 ljudi, Banksy nacrtao novi mural: Odmah ga prekrili

Britanski ulični umjetnik Bansky naslikao je mural na londonskom Visokom sudu koji prikazuje suca koji tuče prosvjednika, što je vjerojatno reakcija na uhićenje stotina prosvjednika na skupu potpore zabranjenoj skupini Akcija za Palestinu.

Umjetnik, čiji identitet nikada nije bio potvrđen, objavio je u ponedjeljak slike tog umjetničkog djela na svojem Instagram profilu. Objava je u manje od deset sati skupila gotovo milijun lajkova.

Mural je naslikan nakon što je gotovo 900 ljudi uhićeno u subotu u Londonu na prosvjedu protiv zabrane Akcije za Palestinu. Tijekom dana prekrili su ga velikim plastičnim pločama i metalnim barijerama, koje sad čuvaju zaštitari. Sudski dužnosnici rekli su BBC-u da će djelo biti uklonjeno.

Britanija je zabranila tu skupinu u srpnju kao terorističku organizaciju nakon što su njezini pripadnici upali u bazu britanskog zrakoplovstva i oštetili vojne zrakoplove.

Britanski kazneni i pravosudni sustav pod napadom su s obje strane političkog spektra. Kritičari tvrde da je ugroženo pravo na mirno prosvjedovanje.

Bansky nikada ne komentira svoja umjetnička djela, ali je već izradio djela koja podržavaju palestinsko pitanje, uključujući murale na ogradi koja razdvaja Zapadnu obalu od Izraela, koncentrirane oko Betlehema.