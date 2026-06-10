FOTO Novi atentat kod Moskve: Ruski vojni dužnosnik ubijen autobombom

Damir Davydov, ruski vojni dužnosnik odgovoran za opskrbu bojišnice raketnim i topničkim streljivom, poginuo je u eksploziji bombe u automobilu u utorak, izvijestio je ruski neovisni istraživački portal The Insider.

Eksplozija se dogodila oko 5:30 po lokalnom vremenu u gradu Balašihi, otprilike 10 kilometara istočno od ruske prijestolnice. Ruske vlasti potvrdile su da je u eksploziji poginuo muškarac, ali nisu službeno objavile identitet žrtve.

Eksplozija kod Moskve - 3 Foto: Afp

Davydov je navodno vodio odjel odgovoran za opskrbu raketnim i topničkim streljivom unutar ruske Glavne raketno-topničke uprave, poznate kao GRAU.

Eksplozija se dogodila kad se BMW X3 kretao u blizini stambene zgrade u Ulici Koldunova u četvrti Aviatorov u Balašihi, priopćio je ruski Istražni odbor.

Očevici su rekli da je Davydov neposredno nakon eksplozije još bio živ, iako su nepotvrđena izvješća sugerirala da je preminuo prije dolaska hitne pomoći.

Eksplozija kod Moskve - 4 Foto: Afp

Žrtva je preminula od ozljeda zadobivenih u eksploziji, rekli su istražitelji. Istražni odbor objavio je da je otvoren kazneni postupak, ali nije naveo za koja se kaznena djela vodi istraga.

Ruski Telegram kanal 112 izvijestio je da je eksplozivna naprava postavljena ispod vozačeva sjedala imala snagu ekvivalentnu 300 do 400 grama TNT-a.

Eksplozija kod Moskve - 1 Foto: Afp

Četvrt Aviatorov stambeno je naselje izvorno izgrađeno za rusko vojno osoblje i njihove obitelji. Stanove ondje dodjeljuje rusko Ministarstvo obrane vojnim umirovljenicima, ratnim veteranima i rodbini pripadnika vojske.

Eksplozija se dogodila manje od jednog kilometra od mjesta na kojem je u travnju 2025. u eksploziji ubijen general-pukovnik Jaroslav Moskalik, zamjenik načelnika Glavne operativne uprave ruskog Glavnog stožera.

Eksplozija kod Moskve - 5 (Foto: Afp)

Ukrajina je i ranije ciljala ruske vojne dužnosnike i druge osobe uključene u sveobuhvatnu rusku invaziju. Međutim, zasad se nije pojavio nijedan dokaz koji bi povezao Kijev s eksplozijom u Balašihi.