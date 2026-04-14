Alarmantno upozorenje stručnjaka: Broj oboljelih vrtoglavo raste diljem svijeta, pogođeno sve više mladih

Metabolička bolest jetre do 2050. godine pogađat će 1,8 milijardi ljudi diljem svijeta, a glavni pokretači tog rasta bit će sve veća pretilost i povišena razina šećera u krvi, pokazuje istraživanje.

Steatotična bolest jetre povezana s metaboličkom disfunkcijom, ranije poznata kao nealkoholna masna bolest jetre, jedna je od najraširenijih i najbrže rastućih bolesti jetre u svijetu, navodi se u istraživanju.

Prema najnovijim procjenama, danas u svijetu s tom bolešću živi 1,3 milijarde ljudi, što je porast od 143 posto u samo tri desetljeća. Pogođena je otprilike svaka šesta osoba, odnosno 16 posto stanovništva.

Nalazi, proizašli iz studije o globalnom opterećenju bolestima, ozljedama i čimbenicima rizika, objavljeni su u časopisu The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Predviđa se da će prevalencija te bolesti i dalje rasti, prije svega zbog rasta svjetske populacije u kombinaciji s promjenama životnog stila, poput sve veće pretilosti i povišene razine šećera u krvi.

Istraživanje je pokazalo da je 1990. godine s tom bolešću živjelo oko 500 milijuna ljudi. Do 2023. taj se broj popeo na 1,3 milijarde. Predviđa se da će do 2050. godine pogađati 1,8 milijardi ljudi, što je porast od 42 posto u odnosu na 2023.

Globalna stopa prevalencije porasla je na 14.429 slučajeva na 100.000 ljudi u 2023. godini, što predstavlja povećanje od 29 posto u odnosu na 1990.

Bolest je bila češća kod muškaraca nego kod žena, a najviša stopa prevalencije zabilježena je među starijim osobama u dobi od 80 do 84 godine. Ipak, najveći broj oboljelih bio je mlađi - oko 35 do 39 godina kod muškaraca i 55 do 59 godina kod žena.

Povišena razina šećera u krvi bila je vodeći uzrok zdravstvenih problema povezanih s tom bolešću na globalnoj razini, a slijedili su povišen indeks tjelesne mase i pušenje, što dodatno pokazuje snažnu povezanost s dijabetesom tipa 2 i pretilošću.

Neke regije, uključujući Sjevernu Afriku i Bliski istok, imale su nerazmjerno više stope te bolesti u usporedbi s drugim dijelovima svijeta. No istodobno je zabilježen nagli rast broja oboljelih u brojnim državama diljem svijeta, piše The Guardian.

U Ujedinjenom Kraljevstvu stopa prevalencije porasla je za trećinu, odnosno 33 posto, između 1990. i 2023. godine, što je najveći rast u zapadnoj Europi, pokazala je Guardianova analiza podataka.

Sve veći broj oboljelih znači da su mnogi ljudi u budućnosti izloženi riziku razvoja ozbiljnih komplikacija, poput ciroze jetre ili raka.

Prema navodima engleske Nacionalne zdravstvene službe, bolest obično ne uzrokuje simptome i mnogi je ljudi imaju, a da toga nisu ni svjesni. Najčešće se otkrije tek kada pacijent obavlja pretrage iz nekog drugog razloga.

Simptomi mogu uključivati izražen umor, opći osjećaj slabosti te bol ili nelagodu u jetri, koja se osjeća u trbuhu ispod desne strane rebara.

Autori istraživanja poručili su da rezultati pokazuju kako ova bolest sve više pogađa mlađe odrasle osobe, u kontekstu pogoršanja općeg zdravlja i životnih navika.

Porast broja slučajeva, istaknuli su, dodatno naglašava važnost da se bolest prepozna kao globalni javnozdravstveni prioritet te da se razviju politike, kampanje podizanja svijesti i intervencije kojima bi se ublažio njezin sve veći utjecaj i spriječile buduće komplikacije.