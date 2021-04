Pet osoba hospitalizirano je nakon pucnjave u prodavaonici alkohola u Louisiani. To je već treća pucnjava u roku od nekoliko dana u Sjedinjenim Američkim Državama.

Osobe kojima se pruža liječnička pomoć teško su stradale u pucnjavi te imaju ozlijede opasne po život. Incident se dogodio oko 21 sat u prodavaonici alkohola u gradu Shreveport te policija još uvijek ne zna uzrok.

Jedna je osoba ozlijeđena u trgovini, a preostale četiri nalazile su se na ulici u aveniji Hearne. U policijskom izvješću je navedeno da tragaju za bijelim Fordom, prenosi Reuters.

BREAKING: At least 5 people shot in Shreveport, Louisiana pic.twitter.com/OpuIVfdTf7