U pucnjavi koja se dogodila u objektu FedExa u blizini aerodroma u Indianapolisu stradalo je više osoba.

Nekoliko osoba s prostrjelnim ranama dovedeno je u bolnice nakon pucnjave u objektu FedExa u blizini aerodroma u Indianapolisu, javlja CNN.

Pucnjava se dogodila u 23 sata po lokalnom vremenu. Lokalni WRTV izvijestio je da se radi o "incidentu s masovnim žrtvama".

Genae Cook, glasnogovornik gradske policije u Indianapolisu izjavio je da je napadač počinio samoubojstvo i da više nema opasnosti za ljude.

Navodno je deset osoba u kritičnom stanju, a teške ozlijede je zadobilo više od 20 ljudi. Manje ozljede ima više od 30 ljudi.

Ranije je javljeno da je policija pronašla nekoliko žrtava u skladištu tvrtke u blizini zračne luke.

Family members of Fedex Employees who are attempting to come to the scene please go to the Holiday Inn Express at 8555 Stansted Drive, Indianapolis #FedEx @IMPDnews pic.twitter.com/RVd6CZPtcJ