Pucnjava se dogodila u američkoj saveznoj državi Texas. Ubijeno je najmanje troje ljudi, a za napadačem se još uvijek traga.

Policija grada Austina je objavila da su njezini službenici stigli na mjesto pucnjave koja se dogodila u sjeverozapadnom dijelu glavnog grada Teksasa.

APD is currently on scene of an active shooting incident at Great Hills Trail and Rain Creek Parkway. All residents are advised to shelter in place and avoid the area. PIO en route. - PIO8 — Austin Police Department (@Austin_Police) April 18, 2021

Austin-Travis odjel hitne medicinske pomoći objavio je da su tri odrasle osobe preminule na mjestu događaja, a pucnjava je prijavljena nešto prije podneva po lokalnom vremenu.

"Trenutno nema informacija o novim žrtvama", navedeno je na Twitter profilu odjela otprilike sat vremena nakon što je prvi put zaprimljena prijava o incidentu.

Policija je pozvala stanovnike da izbjegavaju mjesto događaja.

UPDATE: Active Attack incident in the 9600 blk of Great Hills Trl; To this point #ATCEMSMedics have obtained Deceased On Scene pronouncements of 3 adult patients. This is still an active scene, please continue to avoid the area. More to Follow... — ATCEMS (@ATCEMS) April 18, 2021