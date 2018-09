U američkom gradu San Bernardinu pored Los Angelesa, dogodila se masovna pucnjava u kojoj je ozlijeđeno deset osobe, troje od kojih su zadobili ozljede opasne po život.

Najmanje deset osoba ranjeno je u masovnoj pucnjavi u stambenom kompleksu u američkom San Bernardinu u Kaliforniji, prenose strani mediji.

Prema dostupnim informacijama, policija je intervenirala na dojavu o naoružanom muškarcu na sjeveroistoku grada, prenosi Independent.

Troje žrtava teško je ranjeno u pusnjavi i njihovo stanje je "vrlo ozbiljno", izvijestio je glasnogovornik lokalne policije.

Policija zasad nije uhvatila sumnjivca, a nije poznat niti motiv pucnjave. isto tako, nije pronađeno niti oružje na mjestu događaja.

Policija je blokirala područje stambenog kompleksa, a svjedoci pucnjave kažu da se moglo čuti 15 do 20 hitaca iz vatrenog oružja.

"Šogom mi je mogao čuti kako meci zuje pored našeg stana, jer je bio vani u trenutku pucnjave", rekla je za CNN svjedokinja Alysa Marie.

I’m on Lynwood Drive near Golden Avenue in San Bernardino awaiting a briefing on a shooting. pic.twitter.com/nfePZ8HKgD