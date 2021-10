Nakon nekoliko dana mira, novi nemiri u Afganistanu. Naime, tijekom molitve dogodila se eksplozija u džamiji. Strahuje se da bi moglo biti mnogo žrtava.

U afganistanskom gradu Kandaharu tijekom molitve dogodila se eksplozija u džamiji. Strahuje se od mnogo žrtava.

Najmanje je sedam mrtvih, javlja AFP.

#BREAKING At least seven dead in Afghan mosque blast: medic pic.twitter.com/bnLRhXm7zf