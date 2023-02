Iz Turske stiže još jedan video spašavanja ispod ruševina. Ovaj put spasioci su izvukli bebu staru tek dva mjeseca.

Više od 11.000 ljudi poginulo je dosad u Turskoj i Siriji nakon katastrofalnih potresa. Tlo se otada neprestano trese, što dodatno otežava potragu za preživjelima.

Slavi se svaki spašeni život, a posebno su emotivne snimke izvlačenja djece. Sada se Twitterom proširila i jedna iz Turske.

Beba stara dva mjeseca izvučena je, čini se, neozlijeđena ispod ruševina. O njoj se ne zna puno detalja. Poznato je jedino da je spašena u turskoj pokrajini Hatay.

Pulling a two-month-old baby alive after three days under the rubble in Turkey pic.twitter.com/1ePEIkZiDH