Prije dvije godine misteriozno se ugasio jedan od najpoznatijih protuvladinih blogova u Kini. Supruga nedavno osuđenog mušlarca, običnog štrebera s ljubavi prema tehnologiji, tvrdi da je on bio autor.

Cijelih 12 godina blog Program Think uspješno je prkosio jačanju autoritarizma Kineske komunističke partije. S jedne strane, nudio je tehnološke savjete kako izbjeći internetsku cenzuru i služiti se stranicama koje u zemlji nisu dozvoljene, a s druge, pisao poprilično oštre osvrte na vlast i savjetovao građanima kako razviti kritičko mišljenje.

Blog se održao iznenađujuće dugo, osobito za politički kontekst u kojem je pisan. Preživio je čak i najopasnije čistke disidenata predsjednika Xi Jinpinga, sve dok svibnju 2021. nije nestao. Autor je naglasio svojim čitateljima da nikada neće biti neaktivan dulje od dva tjedna zbog čega su mnogi posumnjali da je zapravo uhićen.

Pralelno, samo dan nakon što je objavljen zadnji post na blogu, iz svog doma u Šangaju odveden je Ruan Xiaohuan. Nedavno je osuđen na sedam godina zatvorske kazne zbog subverzivnog djelovanja. Kad je uhićen bila je u potpunom šoku.

"Policija mi je rekla da je njegov slučaj vrlo ozbiljan i pomislila sam kako je to moguće? On je štreber koji se bavio tehnologijom. Kako je mogao imati toliko energije da piše članke o aktualnim političkim događajima", rekla je njegova supruga za CNN.

Njeno prvotno iznenađenje nije prestalo ni nakon suđenja - na njemu nije otkrila ništa. Vlasti su rekle kako je slučaj pod oznakom državne tajne. Jedino što je na svoju veliku žalost shvatila kad ga je vidjela tijekom izricanja presude je da je njen suprug u lošem stanju.

"Bio je nenormalno mršav, a kosa mu je gotovo posve posijedjela. Nije rekao ni riječ, a pola lica mu je prekrivala Covid maska. Nakon izricanja presude okrenuo se i pogledao me kao da izražava neslaganje i traži pomoć. Mogu reći da je kazna mnogo teža nego što je očekivao", ispričala je.

Prema kopiji presude, zaključeno je da je Ruan dugo gajio nezadovoljstvo kineskim političkim sustavom i društvenim upravljanjem. "Od lipnja 2009. koristio je svoje računalo za pisanje više od stotinu buntovničkih članaka koji šire glasine i klevete, napadaju i ocrnjuju trenutni politički sustav zemlje, potiču subverziju državne vlasti i namjeru rušenja socijalističkog sustava."

Piše i da su članci objavljeni na inozemnim platformama privukli veliki broj korisnika interneta da ih čitaju, komentiraju i dijele, uzrokujući pogubne posljedice. Međutim, nigdje se ne spominje ime Ruanovog bloga, niti pišu pojedinosti o sadržaju koji se smatra subverzivnim.

