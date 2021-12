Društvene mreže u Srbiji u samo dva dana preplavilo je 15.000 tvitova o zlostavljanju žena pod hashtagom NisamPrijavila

U samo dva dana društvene mreže u Srbiji doslovno su postale preplavljene prijavama nasilja nad ženama. Čak 15 .000 tvitova objavljeno je na tu temu nakon što je mlada srbijanska političarka Nina Stojaković napisala kako je njezinu sestru koja godinama pati od depresije tukao partner s kojim je živjela.

Tek prije mjesec dana djevojka je skupila hrabrost i vratila se roditeljima, nakon što se prethodno pokušala ubiti. Potresna objava o sestri, pokrenula je lavinu na društvenim mrežama u Srbiji.

"Imali smo mnogo slučajeva širom svijeta pa i u Srbiji, gdje su razne žene mnogo doprinijele da dođe do ovog trenutka. Ne možemo očekivati da će društvo i institucije preko noći promijeniti odnos, ali sada žene stoje solidarno jedne s drugima. Kolektivna ženska snaga nažalost proizlazi iz kolektivne traume žena, ali mi se čini da će to pojačati pritisak na institucije i da će morati doći do promjena", pojasnila je Sanja Pavlović iz beogradskog Autonomnog ženskog centra u intervjuu za Deutsche Welle.

Pavlović ističe kako nasilje nije samo fizičko, već počinje od seksističkih takozvanih šala i komentiranja žena.

"Muškarci mogu preispitati doprinos kulturi nasilja. S druge strane, mogu razumjeti žene, mogu im pružiti podršku. A podrška je potreba. Žene su često rekle da nikome nisu ispričale šta ih je snašlo jer su se bojale da će njihov otac ili brat napasti nasilnika. Nije ideja da se vraćamo u kulturu nasilja, da muškarci samovoljno donose odluke, već da pitaju žene kako im mogu dati podršku", naglasila je.

Moju rođenu sestru Lidiju, koja godinama pati od depresije, je godinu i po dana u kontinuitetu tukao momak s kojim je živela. To smo saznali pre mesec i po dana kada je skupila hrabrost da ga ostavi i vrati se kod naših roditelja nakon sto je pokušala da se ubije. — Nina Stojaković (@niinochka) December 24, 2021