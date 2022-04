"Rusija i Zapad bliže su nuklearnom ratu nego tijekom kubanske raketne krize", upozorila je praunuka vođe Sovjetskog saveza Nikite Hruščova.

Akademkinja Nina Hruščova, čiji je pradjed bio vođa Sovjetskog Saveza tijekom kubanske raketne krize 1962., upozorila je da je rat u Ukrajini opasniji od te krize jer se čini da se nijedna strana ne želi povući.

Hruščova je rekla da su i američki predsjednik John F. Kennedy i Hruščov pristali na deeskalaciju čim je nuklearni rat postao stvarna prijetnja.

Hruščova, profesorica međunarodnih odnosa na The New School u New Yorku, rekla je o krizi 1962.: "Ono što je doista spasilo svijet u to vrijeme bilo je to što i Hruščov i Kennedy, što god mislili o ideologiji onih drugih i ne slagali se s njom pa nisu htjeli popustiti i prvi trepnuti, ali kad se pojavila prijetnja potencijalnog sukoba bilo koje vrste, odmah su odustali".

"Ukrajina u određenoj mjeri pijun"

Hruščova navodi da je jasno kako je trenutni sukob proxy rat između Zapada i Rusije u kojem je "Ukrajina u određenoj mjeri pijun", piše The Guardian.

"Bliži smo priči o nuklearnom ratu nego ikad ranije, jer vidim da se nijedna strana, posebno ruska, ne povlači, i to je ono što me stvarno najviše plaši", dodala je.

"Bilo je jasno 24. veljače da je to proxy rat nakon pregovora Ukrajine sa Sjedinjenim Državama, a zatim s NATO-om i da je Ukrajina u određenoj mjeri pijun u ovom odnosu", zaključila je Hruščova.

Najintenzivnije razdoblje Hladnog rata

Kubansku raketnu krizu mnogi smatraju najintenzivnijim razdobljem Hladnog rata. U listopadu 1962., Sjedinjene Države i SSSR bili su najbliže nuklearnom ratu, no na sreću nije došlo do izravnog sukoba, s iznimkom rušenja američkog izvidničkog zrakoplova pri čemu je poginuo njegov pilot.

Sovjeti su tijekom tih događaja na teritorij svoje saveznice Kube prenijeli 64 nuklearnih raketa, ali i 42 tisuća vojnika.

Kriza je završila kad je američki predsjednik John F. Kennedy obećao da neće napasti Kubu nakon čega je sovjetski čelnik Nikita Hruščov naredio uklanjanje raketa s tog karipskog otoka.

