Nikica Jelavić zbog prijetnji ide na ispitivanje u DORH

Poduzetnik Nikica Jelavić, nezadovoljan suđenjem nakon utakmice Hajduka i Lokomotive, izgovorio je riječi koje su mnoge iznenadile.

"Napravit ću sve što je u mojoj moći da svi suci koji nepošteno i tendenciozno sude budu adekvatno kažnjeni. Ovo je uvreda za inteligenciju", rekao je Jelavić za Večernji list.

Na upit kako to misli provesti, odgovorio je:

"Nemam potrebu ništa objašnjavati, zna se kako suci mogu biti kažnjeni. Postoje metode."

Zbog tih riječi, koje se mogu shvatiti kao prijetnja, kontroverzni poduzetnik bit će pozvan ovih dana na ispitivanje u Državno odvjetništvo, piše 24sata.

Podsjetimo, prvi gol Hajduka prošle subote podigao je veliku buru zbog potencijalnog zaleđa. Sudačka komisija naknadno je analizirala spornu situaciju i zaključila kako asistent Marko Livaja nije bio u zaleđu.

"Po snimci koju imamo, vidi se zaleđe od pola metra. Morao ga je vidjeti i pomoćni sudac, a ne samo VAR soba, jer ga je bilo lagano za opaziti. Jednostavno, osjećamo se zakinutima zato što i jesmo zakinuti. Gadljivo mi je da ovo uopće nije svirano", izjavio je trener Lokomotive Nikica Jelavić, ujedno i nećak poduzetnika Nikice Jelavića starijeg.