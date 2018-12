Njujorška policija u subotu je tragala za nesretnim muškarcem kojemu je tijekom prosidbe djevojke na Times Squareu pao zaručnički prsten kroz odvodne rešetke.

Na video snimci koju je njujorška policija objavila na društvenim mrežama vidi se kako je muškarcu prsten ispao, legao je na pločnik tog popularnog turističkog odredišta i gleda kroz rešetke dok njegova partnerica sve prati zabrinutim pogledom.

"Rekla je 'da', no on je bio toliko uzbuđen da mu je prsten pao kroz rešetke", napisala je policija na Twitteru. "Pripadnici naših specijalnih snaga spasili su ga i željeli bi vratiti prsten sretnom paru. Hoćete nam pomoći da ih pronađemo?".

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ