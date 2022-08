Eric Adams, gradonačelnik New Yorka, u ponedjeljak je izdao hitnu izvršnu uredbu kojom je proglasio izvanredno stanje zbog epidemije virusa majmunskih boginja.

Njujorški gradonačelnik Eric Adams proglasio je izvanredno stanje zbog izbijanja virusa majmunskih boginja te je izjavio: "U skladu s ovlastima koje su mi dodijeljene zakonima države New York i grada New Yorka za zaštitu javnosti u slučaju opasnosti, ovim putem proglašavam izvanredno stanje zbog izbijanja virusa majmunskih boginja u gradu New Yorku."

Dodao je da ova izvršna hitna naredba stupa na snagu odmah te će ostati na snazi mjesec dana.

"Ovim putem apeliram na sve nadležne da poduzmu sve odgovarajuće i potrebne korake kako bi očuvali javnu sigurnost i zdravlje svojih zaposlenika te im pružili svu potrebnu i dostupnu pomoć kako bi zaštitili sigurnost, dobrobit i zdravlje stanovnike grada."

"Ovom ćemo uredbom pojačati naše postojeće napore da obrazujemo, cijepimo, testiramo i liječimo što je moguće više Njujorčana i osiguramo odgovor cijele vlade na ovu epidemiju", rekao je Adams.

Ako bude potrebno, dodao je gradonačelnik, razdoblje izvanrednog stanja će se produžiti. Adams je također poručio da trenutačno postoji epidemija virusa majmunskih boginja koja predstavlja značajan rizik za javno zdravlje i koja se nastavlja širiti i razvijati diljem svijeta.

Majmunske boginje uzele još jedan život: Preminuo 22-godišnjak, vlada oformila radnu skupinu

Prvi smrtni slučaj od majmunskih boginja u Europi: Broj oboljelih prešao 11 tisuća

WHO je epidemiju majmunskih boginja proglasio izvanrednom javnozdravstvenom situacijom od međunarodnog značaja.

Izvanredno stanje u Kaliforniji

Guverner Gavin Newsom u ponedjeljak je proglasio izvanredno stanje u Kaliforniji zbog širenja virusa majmunskih boginja kako bi "pojačao napore države u cijepljenju".

"Kalifornija žurno radi na svim razinama vlasti kako bi usporila širenje majmunskih boginja, koristeći naše robustno testiranje i praćenje kontakata ojačano tijekom pandemije kako bismo osigurali da oni koji su najviše izloženi riziku budu naš fokus kao ciljna skupina za cjepiva i tretman", poručio je Newsom.

Gotovo 800 slučajeva majmunskih boginja potvrđeno je u Kaliforniji, prema najnovijim podacima koje je objavio kalifornijski odjel za javno zdravstvo.

Proglašenje izvanrednog stanja olakšava državi koordiniranje odgovora na pandemiju i omogućuje djelatnicima hitne medicinske pomoći da provedu cijepljenja.

Newsomov ured objavio je da je Kalifornija distribuirala više od 25.000 doza cjepiva, a ukupno je dosad ubrizgana 61 tisuća doza. U zemlji posebno nedostaje cjepiva Jynneos.

Ured guvernera rekao je da više od 30 ustanova i pružatelja usluga diljem države nudi liječenje majmunskih boginja, iako je pristup antivirusnom lijeku na recept tecovirimat također ograničen.

"Nastavit ćemo raditi sa saveznom vladom kako bismo osigurali više cjepiva, podigli svijest o smanjenju rizika i stali uz LGBTQ zajednicu u borbi protiv stigmatizacije", rekao je Newsom.

Simptomi majmunskih boginja slični su velikim boginjama, iako su obično blaži. Zaraženi virusom u početku imaju temperaturu, natečene limfne čvorove, groznicu i iscrpljenost. Kasnije se pojavi osip, koji obično počinje na licu i zatim se širi, pretvarajući se u gnojne rane prije nego što otpadnu.