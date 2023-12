VIDEO Nevjerojatna snaga prirode: Vjetar okretao avion na aerodromu kao da je igračka

Snažan vjetar koji je puhao i do 140 kilometara na sat u nedjelju pomicao je avion u zračnoj luci u glavnom gradu Argentine Buenosu Airesu kao da je igračka. Otpuhao je Boeing 737-700 aviokompanije Aerolineas Argentinas, koji se počeo okretati i krilom je srušio metalne stepenice koje služe za ulazak u avion.

