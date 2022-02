Stanovnici Kijeva, mahom dobrovoljci, organiziraju svoju obranu i nastojat će pružiti otpor ruskim vojnicima. Uz ceste u Kijevu osvanuli su jumbo plakati na ruskom: "Ruski vojnici, je**te se", "Nemojte postati ubojice", "Vratite se kući".

Iza barikada postavljenih u nekoliko dana, stanovnici ukrajinske prijestolnice u ponedjeljak su uvjeravali da će neprijatelja "naučiti lekciji". U to je siguran Andrij Ivanjuk, komičar i redatelj iz Kijeva. Odveo je ženu i dijete na sigurno prije nego što se vratio boriti u Kijev.

"Rusiji ovdje nije dom, nikada nije bio", rekao je 30-godišnjak vireći iz iskopanog rova. "Naša zemlja bit će njihov grob", dodao je.

Stara Lada, dva kontejnera i stari ormar - stanovnici su uzimali sve što im je bilo pri ruci kako bi podigli improvizirane barikade, nadajući se da će usporiti napredovanje ruskih tenkova.

"Dočekat ćemo ih s Molotovljevim koktelima, mecima u glavu, tako ćemo ih dočekati", rekao je Viktor Rudničenko, bankovni službenik.

"Jedino cvijeće koje će od nas dobiti bit će im za grob", dodao je 30-godišnjak. Ovaj kratki predah, zahvaljujući pregovorima između dviju zemalja na bjeloruskoj granici, pruža priliku stanovnicima Kijeva da organiziraju obranu nakon što su ih šokirali ruski napadi. Grad je u samo četiri dana postao ratna zona.

"Ne idite na travu", vikao je mladić prolaznicima kad se oglasila sirena za protuzračni napad. "Moglo bi doći do eksplozije! Čuli smo da Rusi skrivaju mine u travi", rekao je Oleksij Vasilenko.

Na kontrolnim punktovima, gdje se provjeravaju vozila, ljudi se pozdravljaju sa "Slava Ukrajini", a na to se odgovara sa "Slava herojima". Domoljubni pozdrav danas služi i kao propusnica. Može se čuti i "Smrt Moskovljanima".

Bataljuni ukrajinskih vojnika, zauzeti odbijanjem ruske ofenzive na vratima Kijeva, još uvijek su rijetki u samom glavnom gradu. No ondje su dobrovoljci teritorijalne obrane - naoružani civili.

Deseci volontera pristigli su autobusom i postavljaju strateški obrambeni punkt u četvrti Obolon na sjeveru Kijeva gdje se već vode žestoke borbe. Provjeravaju opremu, pune oružje streljivom i prilagođavaju pancirke onima koji ih imaju.

VIDEO Kijevom opet odjekuju detonacije. Pregovori završeni, oglasile se Ukrajina i Rusija

Juri Gibaljuk, 50-godišnji veterinar, došao se pridružiti borbama zajedno sa svojim bratom Andrijem i uvjeren je da Kijev ima dovoljno boraca koji mogu pružiti otpor vojnicima ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Ako budem morao ubiti stotinu, učinit ću to", rekao je dobrovoljac s dugom sijedom bradom i s kalašnjikom na trbuhu.

Tuga i očaj ljudi koji iz Ukrajine stižu u Hrvatsku: "Gospođa s dvoje male djece nije znala ni u koju državu je došla..."

Tri dobrovoljca postavljala su kamuflažnu mrežu na vojni tenk. Drugi tim čuči nad kutijama s pivskim bocama. Unutra je "trećina dizela, dvije trećine benzina", platneni fitilj i "bum!", objašnjava volonter zadubljen u pripremu Molotovljevih koktela.

#nuclearwar / Retweet if you are with Ukraine

Ukrainian Prepare Thousands of Cocktails For Russian Forces Warm Welcome #Kyiv #Kiev #ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/8E7AqA0KGA