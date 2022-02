Hrabri Ukrajinci stali su pred rusku vojsku u okupiranom gradu i skadiraju im: "Odite kući, ovo je Ukrajina".

Važan ukrajinski pomorski grad Berdyansk pao je u ruske ruke. U nedjelju je glasnogovornik ruskog Ministarstva obrane Igor Konašenkov na brifingu za novinare izjavio kako je grad u potpunoj blokadi i zauzet od ruskih oružanih snaga.

Danas su se pojavile snimke koje prikazuju hrabre građane kako prema ruskim vojnicima skandiraju: "Berdyansk je u Ukrajini", "Idite kući".

People of Berdiansk (currentry occupied by Moscow army) protest against moscow aggression.

They shout out loud: Berdiansk is Ukraine!!!#PutinHitler #PutinWarCriminal #PutinTerrorist pic.twitter.com/zF4KWsy5ua — Sofiya Fedyna (@ukrainesinger) February 28, 2022









Ukraine, Berdiansk.🇺🇦

Ukrainians shout out "Go home!" to Russian forces, that occupied the town and stand near administrative building!#stoprussia #warinukraine pic.twitter.com/ymjk5l1rkJ — НГУ (@ng_ukraine) February 28, 2022