FOTO Čudna upala pluća širi se školama i vrtićima, WHO zatražio dodatna izvješća: "Bolnice su pune bolesne djece"

Oboljela djeca imaju neuobičajene simptome koji uključuju upalu pluća i visoku tjelesnu temperaturu, ali bez kašlja ili drugih simptoma koji se uobičajeno povezuju s gripom, RSV-om i drugim bolestima dišnog sustava.

Upozorenje na pojačan oprez u utorak je poslano preko ProMed-a, javno dostupnog globalnog sustava nadzora koji prati zarazne bolesti.

Isto upozorenje odaslano je i u prosincu 2019. te je tada privuklo pažnju liječnika i znanstvenika - uskoro je identificiran novi virus kasnije nazvan Covid i zbog kojeg je svijet stao na gotovo tri godine. Kineske vlasti potom su dugo bile na meti kritika jer su prikrivale razmjere pandemije Covid-a, virus koji je u nekim slučajevima također izazivao upalu pluća.

Objava potaknuta izvještajem tajvanskog FTW Newsa tvrdi kako su bolnice u Pekingu i Liaoningu u problemu zbog velikog broja oboljele djece s upalom pluća.

"Ovo izvješće sugerira široko rasprostranjeno izbijanje nedijagnosticirane respiratorne bolesti. Nije jasno kada je ovo počelo jer bi već tada bilo neobično da oboli toliko djece u kratkom roku. U izvješću se ne navodi da su oboljeli i odrasli, što ukazuje na izloženost u školama", naglašava se u uredičkoj napomeni u izvješći ProMed-a.

Pročitajte i ovo Oprez Novo povlačenje suhomesnatog proizvoda zbog salmonele: Provjerite svoje hladnjake

Pročitajte i ovo rezultati ispitivanja Zamućen je izvor rijeke u Dalmaciji: "Prokuhavajte vodu za piće"

Dodaje se kako je potrebno više informacija kako bi se utvrdio uzrok i opseg širenja ovog virusa. Ipak, nagađa se da bi ova epidemija mogla biti povezana s bolesti mycoplasma pneumoniae, poznatijom kao hodajuća upala pluća, a osjetljivija skupina su upravo djeca.

Prošlog mjeseca lokalni mediji u Kini objavili su kako bolnice diljem zemlje bilježe povećan priljev infekcija, i to povećan broj u školama i vrtićima. U nekim školama otkazana je i nastava.

⚠️UNDIAGNOSED PNEUMONIA OUTBREAK—An emerging large outbreak of pneumonia in China, with pediatric hospitals in Beijing, Liaoning overwhelmed with sick children, & many schools suspended. Beijing Children's Hospital overflowing. 🧵on what we know so far:pic.twitter.com/hmgsQO4NEZ