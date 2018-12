Princeza Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) koju su, prema izjava svjedoka, oteli komandosi dok je bila na jahti, je sedam godina planirala bijeg iz UAE-a, države koju je smatrala pozlaćenim zatvorom, tvrde njezini prijatelji.

Latifa bint Muhamed Al Maktum (32) je kćer šeika Muhameda bin Rašida Al Maktuma, čelnika Dubaija i premijera UAE-a. Princeza nije viđena od kada su je u ožujku naoružani muškarci oteli s jahte udaljene oko 50 kilometara od obale Indije.

Detaljan plan njezinog bijega prvi put je opisan u dokumentarcu BBC-a "Bijeg iz Dubaija", u kojem bivši francuski špijun i finska učiteljica kapuere tvrde da su joj pomogli isplanirati bijeg, piše Guardian.

Zlostavljana cijeli život u državi koja žene tretira kao "podljude"

Latifa je druga šeikova kći koja je pokušala pobjeći iz luksuza UAE-a te je potom nestala. Naime, njezina starija sestra Šamsa je oteta na ulici u Cambridgeu u Engleskoj nakon što je 2000. godine pobjegla od svoje obitelji.

Latifa je u videu koji je objavljen nakon pokušaja bijega rekla da je sa 16 godina pokušala napustiti UAE, ali da je zaustavljena na granici, zatvorena na tri godine i mučena. Zbog tog je iskustva pomno planirala drugi pokušaj bijega.

Prvo se, 2011. godine, obratila francuskom poduzetniku i bivšem časniku mornarice Hervéu Jaubertu. On tvrdi da je to učinila jer je na internetu pročitala da je on, nakon što se sukobio s vlastima, pobjegao iz Dubaija tako što je, koristeći ronilačku opremu, doplivao do broda i potom jedrio do Indije.

Prvotno nije vjerovao da mu je kćer šeika poslala mail. Međutim, nakon što ga je uvjerila u istinitost svojeg identiteta, njih dvoje su izmjenjivali mailove svaka dva do tri dana te su se upoznali 2018. godine.

"Cijeli sam život zlostavljana i potlačena", napisala mu je. "Žene se tretira kao da su niža vrsta", dodala je.

Bila je spremna suočiti se s kaznom

Latifa je 2014. upoznala Finkinju Tiinu Jauhiainen, koja joj je davala lekcije iz brazilske borbene vještine kapuere. Jauhiainen je rekla da je postala jedna od Latifinih najbližih prijateljica te joj je ubrzo počela pomagati u osmišljavanju plana.

Bijeg je počeo kada su se Latifa i Jauhiainen našle na doručku, što su često radile. Jauhiainen je BBC-u rekla da se Latifa presvukla i stavila sunčane naočale te su se njih dvije zaputile prema Omanu i prema moru. Nakon toga su 40 km putovale u gumenjaku i na jet skiju te su dosegle međunarodne vode, gdje ih je Jaubert čekao na jahti. Nakon toga su planirali ploviti prema Indiji.

"Valovi su bili visoki oko metar do metar i pol i vjetar je puhao prema nama tako da nam je trebalo mnogo sati da dosegnemo brod", rekla je Jauhiainen.

U videu, kojeg je snimila zbog mogućnosti da bude uhvaćena, Latifa je rekla da je spremna suočiti se s velikom kaznom. "Ako gledate ovaj video, to nije dobra stvar. Ja sam ili mrtva ili sam u vrlo, vrlo lošoj situaciji", rekla je u videu.

U javnosti nije viđena od kada je oteta s broda

Jauhiainen i Latifa su s jahte, u nadi da zaštite Latifu, poslali poruke obitelji, te kontaktirali aktivističku grupu "Detained in Dubai" (Zadržani u Dubaiju) i medije. Međutim, na njihove poruke nije bilo značajnijih odgovora.

"Slala je mailove novinarima, ali nitko joj nije odgovorio. Čini se da joj nitko nije vjerovao", rekla je Jauhiainen.

BBC-u je par dana kasnije javljeno da je Latifa oteta. Od tada nije viđena od javnosti. Njezini prijatelji su rekli da im se nije javila.

"Rekla je da bi rađe bila ubijena na brodu nego odvedena natrag u Dubai", rekao je Jaubert. "Ni ne znam gdje je."

Šeik Muhamed i vlada Dubaija nisu komentirali optužbe iznesene u dokumentarcu BBC-a. Izvor blizak obitelji rekao je da je Latifa "sa svojom obitelji" i da je "u odličnom stanju".