Elon Musk je u utorak još jednom javno izvrijeđao glavnog trgovinskog savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Petera Navarroa, nazivajući ga "retardiranim" na društvenim mrežama.

U svojoj objavi na X-u, Musk je napisao: "Želio bih se ispričati ciglama što sam Petra Retarrda nazvao glupljim od vreće cigli. To je bilo nepravedno prema ciglama", reagirajući na jednu od rasprava o Navarru.

I’d like to apologize to bricks for calling Peter Retarrdo dumber than a sack of bricks. That was so unfair to bricks.