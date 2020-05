Minesotski guverner aktivirao je Nacionalnu gardu u četvrtak kako bi pomogao policiji uspostaviti red nakon dva dana nasilnih prosvjeda u gradu Minneapolisu zbog smrti crnca koji je ostao bez daha dok mu je bjelački policajac koljenom prikliještio grlo. Prosvjedi su se proširili na još nekoliko gradova, a predsjednik Donald Trump prosvjednicima je zaprijetio vojskom.

Guverner Tim Walz naredio je pripadnicima garde da pomognu policiji dok lokalne, državne i savezne snage za provedbu zakona nastoje smiriti međurasne napetosti izazvane ubojstvom Georgea Floyda (46) prilikom uhićenja.

Vojskom je zaprijetio i američki predsjednik Donald Trump. "Ne mogu se suzdržati i gledati kako se to događa u velikom američkom gradu Minneapolisu", napisao je Trump na Twitteru i dodao da će, ne stavi li gradonačelnik situaciju pod kontrolu, poslati Nacionalnu gardu.

"Ovakve stvari obezvrjeđuju sjećanje na Georgea Floyda, ne dopustite da se to dogodi", poručio je građanima i dodao da je vojska uz njih. "Bude li poteškoća, mi ćemo preuzeti kontrolu. Kad počne pljačka, počne pucnjava. Hvala vam!", napisao je.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!