VIDEO Drama u ruskom zatvoru: ISIS-ovci uzeli čuvare za taoce, traže automobil i slobodan izlaz

Ruska Federalna zatvorska služba priopćila je ranije da su pritvorenici uzeli dvojicu zaposlenika istražnog zatvora u Rostovu za taoce.

"Ustanova radi uobičajeno, situacija je pod kontrolom", stoji u poruci službe u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Dodaje se da su na lice mjesta pozvane agencije za provođenje zakona.

Ruska državna novinska agencija RIA izvijestila je, pozivajući se na neidentificirane izvore, da su uhićenici koji su umiješani u uzimanje zaposlenika za taoce optuženi za terorizam.

Cestovni promet oko centra je ograničen, javljaju ruske agencije. Agencija Interfax izvijestila je, pozivajući se na neimenovane izvore, da su pritvorenici zatražili automobil i slobodan izlaz iz zatvorskog centra.

Na platformi X širi se video navodnog napada u zatvoru. Na snimci se vide pripadnici Islamske države i zarobljeni ruski čuvari.

⚡️ ISIS-connected defendants seize guards at Russian Rostov-on-Don detention center They breached the window bars of their cell and gained access to the duty station, as reported by Russian media. Among the identified hostage-takers are individuals previously convicted for… pic.twitter.com/T4B2RIaokP

Nexta piše i kako je središte Rostova blokirano, a vlasti su zamolile stanovnike da ne dolaze u blizinu zatvora gdje se raspoređuju specijalne snage.

Telegram outages reported in Rostov region



The center of Rostov-on-Don is blocked, and the authorities ask residents to bypass the detention center area. Special forces are being deployed there.



There are six hostage-takers: Saipudinov, Gandaloev, Kamneev, Tsitskiev, Gireev… pic.twitter.com/1h8fnNJJHC