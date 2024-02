u New Yorku

Našao rupu u zakonu pa pet godina živio besplatno u hotelu, a onda zbog pohlepe sam sebe zeznuo

Hotel New Yorker Foto: Profimedia

Zbog rupe u zakonu koju je uspješno iskoristio, Mickey Barreto pet godina besplatno je živio u legendarnom hotelu New Yorker u New Yorku. No, polakomio se i završio iza rešetaka.