VIDEO Veliki sukobi Eritrejaca u Nizozemskoj: Pale automobile, proglašeno izvanredno stanje

U sukobima u Haagu između pristaša i protivnika eritrejske autoritarne vlade ozlijeđena su četiri policajca i nanesena je velika materijalna šteta, objavila je u nedjelju policija u tom nizozemskom gradu.

Na policiju i hitnu službu bacalo se kamenje i pirotehnika dok su se suprotstavljene skupine sukobljavale u gradu.

Dva policijska vozila i autobus potpuno su izgorjeli i oštećena su druga vozila. Oštećen je i centar u kojem je provladina skupina organizirala okupljanje.

NETHERLANDS - Eritrean migrants rioting in the streets, destroying the country that gave them shelter…. because of election results in Eritrea. Nothing says ‘thank you’ as well as a riot 🙄 pic.twitter.com/8YTFH8WrHe

Interventna policija upotrijebila je suzavac kako bi ugušila nerede nakon što je stigla skupina koja se protivi vladi eritrejskog predsjednika Isayasa Afewerkija. Haški gradonačelnik Jan van Zanen osudio je nasilje i proglasio izvanredno stanje na tom području.

"Naši policajci iznenada su se suočili s iznimno ozbiljnim nasiljem", rekla je šefica policije Mariëlle van Vulpen. "Žalosno je što su policajci i druge hitne službe ozbiljno napadnuti. To je neprihvatljivo", rekla je Vulpen, dodavši da se provode istrage.

Myra Koomen, bivša nizozemska političarka, a sad glasnogovornica Eritrejaca u Nizozemskoj, rekla je za javni servis NOS da je oko 500 članova eritrejske zajednice bilo na zabavi u centru.

Rekla je da skup nije bio političke naravi i da sudionici nisu tražili sukobe.

Posljednjih mjeseci izbijali su neredi na skupovima Eritrejaca u drugim zemljama. Sukobljavali su se pristaše i protivnici diktatorske vlasti u zemlji na Rogu Afrike.

Prošlog ljeta ozlijeđeno je 26 policajaca u neredima na eritrejskom festivalu u Giessenu blizu Frankfurta u Njemačkoj.

JUST IN: A major riot has broken out at The Hague in the Netherlands



A mob of Eritrean migrants have allegedly set fire to police vehicles, and are throwing rocks and bricks at police officers.



Media silence



pic.twitter.com/6OMr0UIrMD