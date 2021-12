Sestra Vedrana na društvenim mrežama čestitala je Božić te zahvalila svima na podršci.

Časnu sestru Vedranu Ljubić, misionarku u Ugandi i članicu Družbe Kćeri Božje ljubavi, 23. prosinca u toj afričkoj državi napao je provalnik i ozlijedio mačetom, nakon čega je prebačena u bolnicu na liječenje.

U subotu je na društvenim mrežama čestitala Božić i zahvalila svima na podršci, navodi Slobodna Dalmacija.

Sestra Vedrana duže je od 20 godina u misiji u Ugandi, gdje pomaže najpotrebitijima. Nakon strašnog događaja, Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela pozvala je na molitvu.

Od 2001. do 2019. godine, u svijetu je ubijeno 485 pastoralnih djelatnika, objavila je misijska agencija Fides u Rimu.

Od 1990. do 2000. ubijena su čak 604 misionara, a broj je tako visok i zato što se u Ruandi 1994. godine dogodio genocid u kojem je ubijeno 248 pastoralnih djelatnika, među kojima i hrvatski misionar fra Vjeko Ćurić, koji je ubijen 1998. u Kigaliju. On je spašavao vjernike iz zaraćenih plemena Tutsija i Hutua od 1983. godine, od kada je kao misionar djelovao u Ruandi, sve do 31. siječnja 1998. kada je ubijen.