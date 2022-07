Društvene mreže preplavile su snimke eksplozija na grad Belgorod na zapadu Rusije, blizu granice s Ukrajinom. Ukrajinska strana još se nije izjasnila o svemu.

Najmanje tri osobe poginule su u napadima na ruski pogranični grad Belgorod, javlja BBC.

Gradonačelnik tvrdi da je najmanje 11 stambenih zgrada i 39 kuća oštećeno.

"Trenutno nastojimo shvatiti okolnosti incidenta. Protuzračna obrana je funkcionirala", napisao je na Telegramu Vjačeslav Gladkov.

BBC se ograđuje, trdi da se njegove izjave ne mogu neovisno potvrditi te da još nema reakcije iz Ukraijne.

Russia Today prenosi izvješće ruskog ministarstva obrane u kojem stoji kako je Ukrajina lansirala tri balističke rakete Tochka-U sa kazetnim streljivom. Sve tri su presreli u zraku, a dijelovi jednog projektila pogodili su zgradu.

Napad su nazvali najgorim prekograničnim granatiranjem ruskog teritorija.

Društvene mreže preplavile su snimke eksplozija u gradu. Inače, danas je 130. dan rata u Ukrajini. Ruski separatisti jučer su tvrdili da su okružili Lisičansk, strateški i posljednji veliki grad pod ukrajinskom kontrolom u regiji Luhansk nakon pada Sjeverodonecka.

Tonight UAF as a revenge for losing Lisichansk hit Belgorod,tried to hit Kursk,hit Melitopol



But there is a problem for UAF

‼️💥Aviation has taken to the air,Iskanders are flying to targets,the Russian Army is launching a missile strike after that,there is air alert in Ukraine pic.twitter.com/Nsojz4dAuO