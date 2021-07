Greška u softveru i mogući nedostatak ljudske pozornosti bili su krivi za gubitak kontrole nad Međunarodnom svemirskom postajom (ISS), ali nastavlja se rad na aktiviranju novopriključenog modula, rekli su ruski svemirski dužnosnici.

Mlazni potisnici na ruskom istraživačkom modulu Nauka nenamjerno su se ponovo pokrenuli u četvrtak, nekoliko sati nakon što je pristao do svemirske postaje i uzrokovao to da se cijela orbitalna ispostava izbaci iz svog normalnog položaja za let 250 kilometara iznad Zemlje i sa sedam članova posade.

Prema NASA-inom izvještaju o incidentu, direktor leta misije odmah je proglasio izvanredni let u svemir dok su se inženjeri na Zemlji borili da povrate stabilnost prostranog istraživačkog satelita.

Kontrola nad stanicom bila je izgubljena 45 minuta, dok su timovi na kopnu aktivirali potisnike na drugom modulu ispostave i na zasebnom teretnom brodu koji je prethodno pristao u kompleks kako bi se vratilo njegovo ispravno poravnanje, objavila je NASA u četvrtak.

Komunikacija s posadom također je dva puta izgubljena tijekom nekoliko minuta hitnog slučaja. Vladimir Solovjov, glavni inženjer u Energiji, ruskoj tvrtki za svemirske agencije, pokušao je u petak uvjeriti međunarodne partnere da je incident razriješen te je rekao da će "kozmonauti uskoro pokrenuti Nauku".

"Zbog kratkotrajnog softverskog kvara, pogrešno je primijenjena izravna naredba za uključivanje motora modula radi povlačenja, što je dovelo do izmjene orijentacije kompleksa u cjelini", rekao je u priopćenju.

''Ljudski faktor''

"Posada je sada zauzeta uravnoteživanjem tlaka u modulu Nauka, a poslijepodne će ući u modul, uključiti potrebna sredstva za pročišćavanje atmosfere i započeti normalan redovan rad", rekao je Solovjov.

Dmitrij Rogozin, čelnik ruske svemirske agencije Roscosmos, istaknuo je da bi u cijeli incident mogla biti "uključena ljudska nepažnja". "Sve je išlo dobro, ali postojao je ljudski faktor. Dogodila se euforija nakon uspješnog pristajanja i svi su se u tom trenutku opustili", rekao je Rogozin.

NASA i Roscosmos rekli su kako sedmero članova posade - dva ruska kozmonauta, tri američka astronauta i dva iz Japana i Francuske - nikada nisu bili u neposrednoj opasnosti.

Obje agencije također su rekle da je situacija riješena u relativno kratkom roku bez vidljivih oštećenja svemirske postaje. No, voditelj programa NASA-ine svemirske postaje Joel Montalbano rekao je da se "može sjetiti samo dva ili tri prethodna slučaja u 20-godišnjoj povijesti laboratorija u orbiti da su potisnici usidrenog vozila ili modula tako zakazali".

Nesreća je također potaknula NASA-u da odgodi planirano lansiranje svemirske kapsule Starliner Boeing Co na probni let bez posade do svemirske postaje.

Zakazano je bilo za petak iz Cape Canaverala na Floridi, a sada je uvjetno povučeno 3. kolovoza. Rogozin, čelnik Roscosmosa, pozdravio je Naukin prethodni dan kao "vrlo tešku i važnu pobjedu za nas" i srdačno prihvatio čestitke na Twitteru od poduzetnika Elona Muska.

Govorio je i o planovima za lansiranje još jednog ruskog modula za postaju u studenom. Roscosmos je pretrpio niz nezgoda i korupcijskih skandala, uključujući i one tijekom izgradnje kozmodroma Vostochny na krajnjem istoku zemlje, gdje su izvođači bili optuženi za pronevjeru državnih sredstava.