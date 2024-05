VIDEO Ukrajinci izveli masovne napade na Krim: Uništeni moćni avioni, objavljene satelitske snimke

Ukrajina je pokrenula masovne napade na okupiranom Krimu. Napadi bespilotnim letjelicama na lučki grad Sevastopolj tijekom noći oštetili su trafostanicu, što je uzrokovalo nestanak struje, pa su okupacijske vlasti zatvorile škole.

Deseci bespilotnih letjelica (UAV) i mornaričkih bespilotnih letjelica gađali su Sevastopolj i obližnju Balaklavu u ranim jutarnjim, ustvrdio je na Telegramu Mihail Razvožajev, čelnik Sevastopolja kojeg su postavili Rusi.

Krhotine drona u padu pogodile su trafostanicu Sevastopolj, rekao je Razvožajev. Prestanak rada trafostanice izazvao je nestanak struje.

Razvožajev je kasnije najavio da će obnova trafostanice trajati najmanje jedan dan i da će grad morati uvesti prekide struje dok popravci traju.

"U vezi s trenutačnom situacijom odlučio sam otkazati nastavu u svim školama, ustanovama srednjeg strukovnog obrazovanja i vrtićima", rekao je.

Ruske snage uništile su desetke bespilotnih letjelica i više od pet mornaričkih bespilotnih letjelica u regiji, tvrdi Razvožajev. Rekao je da je ruska protuzračna obrana tijekom noći presrela 51 bespilotnu letjelicu iznad okupiranog Krima, piše Kyiv Independent.

Nema izvještaja o žrtvama.

To je treći prijavljeni napad na okupirani Sevastopolj u dva dana. Okupacijski dužnosnici i lokalni Telegram kanali izvijestili su o napadima na ruski vojni aerodrom Belbek u blizini Sevastopolja tijekom noći 15. svibnja i kasnije te večeri.

Na satelitskim snimkama kompanije Maxar Techologies mogu se vidjeti dva izgorjela aviona na glavnoj liniji leta u Belbeku, uz treći parkiran na zaštitnom nasipu te uništenu zgradu u blizini.

On @Maxar imagery, two MiG-31s and one Su-27 have been completely destroyed, and a MiG-29 damaged, at the Russian Air Force's Belbek Airbase in occupied Crimea. A fuel storage near the main airbase runway was also destroyed, and debris continued to burn in the aftermath. https://t.co/ZWflMYUFVw pic.twitter.com/80N56MRP2h — Christiaan Triebert (@trbrtc) May 16, 2024

Riječ je o presretačima Mikojan MiG-31 i borbenim avionima Suhoj Su-27 .

"Naša luka dignuta je u zrak, čuje se ženski glas na snimci objavljenoj na društvenoj mreži X.

“Our port was blown up “ screams a russian woman. It’s not yours babe. Get the fuck out. Crimea is hot tonight. pic.twitter.com/uoKuJDbOTm — Cuntasorus Flex🇺🇦🇺🇸 #muga NAFO (@warrior_na92602) May 17, 2024

Partizanska grupa Atesh priopćila je da su napadi oštetili glavno skladište raketa i topništva na aerodromu.

Posljednjih mjeseci Ukrajina je intenzivirala svoje napade na okupirani Krim, ciljajući na rusku vojnu imovinu u i oko Crnog mora.

Ukrajina je tijekom noći izvela napade i na luku Novorosijsk i naftna postrojenja, a Kremlj tvrdi da je uništio više od 100 zračnih i pomorskih dronova.