Na bizarnoj snimci iz Kabula vide se Talibani koji se nakon osvajanja grada zabavljaju u – lunaparku. Voze se u električnim autićima za sudaranje, a jedan od njih u rukama drži oružje.

🇦🇫 · #Taliban playing bumper cars, I think it is the most surreal image we can see of the conflict in #Afghanistan and the fall of #Kabul pic.twitter.com/eNcK76BIi4