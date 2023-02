Najmanje tri osobe su ubijene, a pet ozlijeđeno nakon što je naoružani napadač pucao u kampusu Sveučilišta države Michigan u ponedjeljak navečer, priopćila je policija koja je kasnije javila da je osumnjičenik preminuo od rana koje si je sam nanio vatrenim oružjem.

Privremeni zamjenik šefa sveučilišne policije Chris Rozman rekao je da je do pucnjave u kampusu Sveučilišta države Michigan došlo na dvije lokacije, na obje je bilo žrtava, a najmanje pet osoba je ozlijeđeno.

Osumnjičenik, isprva opisan kao niski muškarac s maskom, zadnji put je viđen kako pješice bježi iz jedne od zgrada sveučilišta. Policija je kasnije javila kako je osumnjičeni muškarac preminuo od rana koje si je sam nanio vatrenim oružjem, piše CNN.

Pucnjava na američkom sveučilištu (Foto: Afp)

SUSPECT PHOTOS: The suspect is a Black male, shorter in stature, red shoes, jean jacket, wearing a baseball cap that is navy with a lighter brim. pic.twitter.com/9blppnX5U3