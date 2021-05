Dvije su osobe ubijene, a najmanje 22 ozlijeđene nakon što su napadači izašli iz terenca i pucali na ljude u klubu u Floridi.

''Policija traga za napadačima koji su pucali u klubu na Floridi. Ubijene su najmanje dvije osobe, a ranjene najmanje 22'', rekao je direktor policije Miami-Dade Alfredo Ramirez III. Bijeli Nissan Pathfinder zaustavio se u biljarskom klubu u blizini Hialeah između 12 i 1 sati u nedjelju, dodao je Ramirez.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.