Najmanje jedanaestero ljudi, među kojima su djeca i učitelj umrli su u pucnjavi u školi u Kazanu, glavnom gradu Republike Tatarstan, izvijestila je moskovska novinska agencija TASS.

U pucnjavi koja se dogodila u utorak ujutro u školi u glavnom gradu Republike Tatarstan, ubijeno je najmanje jedanaestero ljudi. Među njima su djeca i učitelj, prenosi RT.

Vlasti su potvrdile kako je jedan od napadača, 19-godišnjak koji je bio naoružan, uhićen. Unatoč prvotnim informacijama o još jednom napadaču, kasnije su vlasti kazale kako je ubojica djelovao sam.

Prva izvješća o situaciji su kontradiktorna, navodi Reuters, jer su neke ruske agencije objavile da su dva tinejdžera bila umiješana u napad, a druge da je bio samo jedan.

"Snage reda uhitile su jednog adolescenta, za kojeg se sumnja da stoji iza napada", rekao je izvor iz službi sigurnosti za agenciju France presse.

Kruži i navodna snimka unutrašnjosti devastirane škole nakon napada.

