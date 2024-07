Najmanje 19 ljudi poginulo je u utorak nakon višestrukih klizišta u brdima južne indijske države Kerala, izvijestili su lokalni mediji, dok meteorološka služba predviđa jaku kišu tijekom dana.

Vjerojatno su zarobljene stotine ljudi, a najmanje 19 ljudi je poginulo, uključujući i dijete, izvijestio je Indian Express.

Televizijske snimke pokazuju kako voda izvire kroz stijene i srušena stabla, s mnogo uništenih kuća.

"Situacija je ozbiljna. Vlada je pokrenula sve agencije za spašavanje", rekao je državni ministar za zaštitu šuma i divljih životinja A.K. Saseendran za Reuters.

